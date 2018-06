‘Tarieven VS overtreden internationale wetten’

,,Het Amerikaanse besluit om heffingen in te stellen op de import van staal en aluminium is onwettig en slecht voor de internationale betrekkingen.” Dat zei de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz op weg naar de G7-ontmoeting in het Canadese ski-oord Whistler.

Scholz: ,,Dit eenzijdige besluit is verkeerd en naar mijn mening in strijd met het internationaal recht.” Hij beloofde alvast dat Europa ,,streng en wijs” zal reageren op het Amerikaanse besluit. De minister deed ook een handreiking naar de VS en zei dat de EU bereid is om met de VS over tarieven te praten, maar pas nadat Washington permanente vrijstellingen van de staal- en aluminiumtarieven zal verlenen.

De Amerikaanse president Donald Trump voerde in maart al importtarieven in van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Destijds kreeg een groep landen waaronder de EU, Canada en Mexico, waarvoor nu alsnog de heffingen gaan gelden, nog respijt. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie noemde de heffingen, die vrijdagochtend van kracht worden, direct ,,ongerechtvaardigd en onaanvaardbaar”.