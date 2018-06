Trump op de bres voor kolen- en kerncentrales

De Amerikaanse president Donald Trump wil niet dat kolen- en kerncentrales in de VS te snel worden gesloten. Hij heeft zijn minister van Energie Rick Perry opgedragen om met een stappenplan te komen om het sluiten van centrales te voorkomen.

Volgens het Witte Huis bedreigt het op slot doen van dergelijke energievoorzieningen de veerkracht van het Amerikaanse elektriciteitsnet. Daarmee is dit volgens Trump een zaak ook van nationale veiligheid.

Al eerder werd bekend dat Trump plannen aan het smeden was om de levensduur van niet-rendabele kolen- en kerncentrales te verlengen. Netbeheerders worden mogelijk verplicht om stroom bij geplaagde centrales af te nemen. De president zegt uit te kijken naar de aanbevelingen van Perry.

In een toelichting werd op de betrouwbaarheid van de centrales gewezen. Ook na zware stormen en in noodsituaties kan altijd op kolen en nucleaire energie worden teruggegrepen. De Nationale Veiligheidsraad is naar verwachting bijeen om over nieuwe idee├źn voor de energiemarkt te praten.

Tegenstanders van het nieuwe plan betogen dat er andere manieren zijn om een back-up te maken van het netwerk. Netwerkbeheerder PJM Interconnection zei in een verklaring dat het huidige energiesysteem betrouwbaarder is dan ooit en dat ingrijpen vanuit overheidswege niet nodig is. Het bedrijf verwacht dat de rekening voor dit beleid uiteindelijk bij de consument komt te liggen.