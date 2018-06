UWV: nog nooit zoveel banen in Nederland

Het aantal banen in Nederland groeit volgend jaar naar het hoogste niveau ooit. Dat voorspelt uitkeringsinstantie UWV in zijn arbeidsmarktprognose.

Door de groei van de economie steeg het aantal banen vorig jaar met ruim 200.000. De komende twee jaar komen er nog zo’n 318.000 banen bij, waardoor in 2019 een topniveau van 10,5 miljoen banen wordt bereikt. In de eerste drie maanden van dit jaar steeg het aantal werknemers met een vaste baan voor voor het eerst sinds 2009 sneller dan het aantal met een flexibele werknemersrelatie.

Tegelijk neemt het aantal mensen met een WW-uitkering juist met 76.000 af, een daling van 23 procent. Eind 2018 zijn er dan naar verwachting 290.000 lopende WW-uitkeringen en eind 2019 254.000.

Het UWV wijst wel op een keerzijde van de economische groei. ,,Het zal voor werkgevers lastiger worden om vacatures te vervullen. Veel vacatures sluiten niet aan bij de kennis en vaardigheden van werkzoekenden”, zegt hoofd arbeidsmarktinformatie Rob Witjes.

Het aantal nieuwe vacatures zal dit jaar en volgend jaar telkens uitkomen boven een miljoen. Dat was vorig jaar ook al zo en toen was dat voor het eerst sinds 2008. Waarschijnlijk kregen veel bedrijven vorig jaar weer mogelijkheden het personeelsbestand uit te breiden.

De banengroei doet zich naar verwachting voor in vrijwel alle sectoren. De grootste groei vindt plaats in de sectoren uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (75.000) en zorg en welzijn (52.000). Ook de bouw, horeca en ict groeien hard. De financiƫle sector ziet de komende twee jaar naar verwachting juist 8000 banen verdwijnen. Ook in de landbouw en visserij en onder schoonmakers verdwijnen banen.