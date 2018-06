VS hinten op losse akkoorden Mexico en Canada

Het einde van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord NAFTA is mogelijk aanstaande. De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag dat de tijd mogelijk rijp is voor losse handelsakkoorden met Canada en Mexico.

De president noemde de twee landen totaal verschillend, waarmee het voor de hand ligt om ook los van elkaar overeenkomsten over handel aan te gaan. ,,Ik zou dat niet erg vinden”, aldus Trump in een toelichting.

NAFTA is al sinds 1994 van kracht. Het verdrag leverde een flinke impuls op voor de handel tussen Mexico, de VS en Canada. Trump heeft meermaals zijn twijfels geuit over de afspraken die zijn voorgangers sloten.

Volgens bronnen is er sinds de aankondiging van handelstarieven door Trump minder noodzaak om snel tot een vergelijk te komen. Onderhandelingen over handelsakkoorden zouden zich volgens kenners tot diep in 2019 kunnen voortslepen.

Een eventuele beslissing over een hernieuwde NAFTA-deal zal daardoor vermoedelijk door het nieuwe Amerikaanse Congres worden genomen. Ook in Mexico zijn dan ondertussen presidentsverkiezingen geweest.