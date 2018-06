Grondlegger Starbucks treedt terug

Voorzitter en voormalig topman van Starbucks, Howard Schultz, treedt na bijna veertig jaar terug. Schultz, die de koffieketen uitbouwde van elf naar ruim 28.000 vestigingen, krijgt een eretitel.

In april deed Schultz al een stapje opzij. Toen gaf hij de positie van topman over aan Kevin Johnson. Onder Johnsen moet het bedrijf proberen een manier te vinden om de groei in de thuismarkt weer aan te jagen.

In de VS had Starbucks recent last van ophef na de arrestatie zonder aanleiding van twee donkere mannen na een belletje van medewerkers. Al het personeel uit de koffiezaken werd vervolgens op training gestuurd om herhaling van racistische incidenten te voorkomen. Sommige aandeelhouders hadden kritiek op die dure operatie.