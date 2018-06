Haven Antwerpen vestigt weer record

De Antwerpse haven kan een nieuw containerrecord noteren: nooit werden in een maand zo veel containers afgehandeld als in mei. Toen werd de kaap van 1 miljoen teu (een standaardmaat voor containers) gerond.

De Antwerpse haven kent al voor het vijfde jaar op rij een forse groei. In 2017 werd een absoluut record van 10,4 miljoen teu neergezet. Het lijkt er sterk op dat dat record dit jaar alweer zal sneuvelen. Het eerste kwartaal van 2018 was het beste ooit voor Antwerpen – met een groei van het containervervoer van 9,5 procent.

,,Dit nieuwe record bevestigt eens te meer onze prognoses dat de haven binnen afzienbare tijd met een capaciteitstekort te maken zal krijgen en dat de vraag naar extra capaciteit steeds dringender wordt”, benadrukt haventopman Jacques Vandermeiren. “Een strakke timing is nu echt noodzakelijk. Dat is van essentieel belang om in de toekomst onze internationale leiderspositie te kunnen behouden en onze belangrijke rol van motor voor de Belgische economie te blijven waarmaken.”