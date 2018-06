Wall Street begint met winst aan de handel

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers op Wall Street bleken nog altijd goedgemutst na het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Zorgen over de wereldwijde handelsspanningen verdwenen verder naar de achtergrond.

De Dow-Jonesindex won in de openingsminuten 0,8 procent op 24.823 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2746 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 7580 punten.

Aan het handelsfront liet de Franse minister van Financiƫn Bruno Le Maire weten dat de Verenigde Staten nog enkele dagen de tijd hebben om een handelsoorlog met hun bondgenoten te voorkomen. Dat zei hij na een bijeenkomst van ministers uit de zeven grootste industrielanden, de G7, in Canada. Komend weekend is er een top van de regeringsleiders van de G7. Vorige week stelde president Donald Trump importheffingen in op staal en aluminium uit de Europese Unie, Canada en Mexico.

Bij de bedrijven won Microsoft 0,7 procent procent. Het bedrijf neemt GitHub over voor zo’n 7,5 miljard dollar in aandelen. De softwarecodesite werd bij een investeringsronde in 2015 op 2 miljard dollar gewaardeerd, maar maakt verlies en is al negen maanden op zoek naar een nieuwe topman.

Facebook (min 0,7 procent) was opnieuw negatief in het nieuws vanwege zijn privacybeleid. Het techbedrijf heeft tientallen makers van mobiele telefoons toegang gegeven tot gegevens van gebruikers van het sociale netwerk en hun vrienden, schrijft The New York Times. Mogelijk heeft Facebook de Amerikaanse wet overtreden.