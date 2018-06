BAM onderuit op Damrak

Op de Amsterdamse beurs stond het aandeel van bouwer BAM dinsdag zwaar onder druk na een adviesverlaging. De Europese beursgraadmeters wisten daarentegen de openingsverliezen weg te werken. Beleggers deden het verder rustig aan na het sterke herstel in de afgelopen handelsdagen en keken uit naar de G7-top later deze week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 563,52 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 805,48 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen 0,4 procent, Londen zakte 0,1 procent.

In de MidKap stond BAM onderaan met een verlies van ruim 6 procent na een adviesverlaging door ING. Ondanks de hoge verwachtingen van het herstelprogramma van het bouwbedrijf en de stabiele marktomstandigheden zijn de zwakke winstmarges volgens de analisten ,,onverklaarbaar” laag gebleven. Sterkste stijgers in de MidKap waren de chipbedrijven ASMI en Besi met winsten van 4 en 2,9 procent.

Koploper bij de hoofdfondsen was industrieel toeleverancier Aalberts met een plus van 1,5 procent. Verfconcern AkzoNobel won 0,8 procent na een koopadvies door Goldman Sachs. Kabel- en telecomcconcern Altice sloot de rij met een min van 0,9 procent.

Philips steeg 0,7 procent. Het zorgtechnologieconcern koopt EPD Solutions, dat zich bezighoudt met medische beeldvorming rond hartritmestoornissen. Philips betaalt in eerste instantie 250 miljoen euro in contanten, later gevolgd door mijlpaalbetalingen.

In Parijs won PSA Peugeot Citroƫn 0,9 procent. De Franse autobouwer trekt zich terug uit Iran als gevolg van het opzeggen van het atoomakkoord door de Verenigde Staten en hernieuwde sancties tegen het land. De Iraanse verkopen maken minder dan 1 procent van de totale verkopen van het concern uit.

Royal Bank of Scotland (RBS) zakte ruim 3 procent in Londen. De Britse overheid verkoopt weer een deel van haar aandelen in. De bank moest tijdens de crisis in 2008 door Groot-Brittanniƫ worden gered en is sindsdien voor het grootste deel in handen van de staat. Die verkoopt nu 925 miljoen aandelen, of een belang van 7,7 procent. Daarmee komt het nieuwe belang uit op iets meer dan 62 procent.

De euro was 1,1688 dollar waard, tegen 1,1692 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 65,21 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 75,61 dollar.