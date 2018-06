DNB: contant betalen moet mogelijk blijven

Betaalmethodes in winkels zijn zo hard aan het digitaliseren dat ouderen en andere kwetsbare groepen buitengesloten kunnen raken. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor dit risico in zijn nieuwe Visie op Betalen 2018-2021. De toezichthouder wil zich er komende jaren extra voor inzetten dat contant geld algemeen geaccepteerd blijft.

Nog altijd kunnen mensen in bijna alle winkels met euromunten en bankbiljetten terecht. Maar volgens DNB is er ook een tendens dat de acceptatie ervan aan het afnemen is. Winkeliers voeren dan aan dat betalen met bijvoorbeeld pinpassen veiliger en kostenefficiƫnter is.

Om de betrouwbaarheid van contant geld te waarborgen werkt DNB onder meer aan allerlei toepassingen om overvallen en plofkraken te voorkomen. Ook steunt de toezichthouder initiatieven die de kosten voor het verwerken van contant geld omlaag brengen.

Het wordt de laatste jaren steeds meer gemeengoed om aan de kassa een pasje te trekken. Waar in 2010 nog 65 procent van de betalingen contant werd afgehandeld, was dat in 2015 al teruggelopen tot 49 procent. Vorig jaar werd al voorspeld dat het aandeel contante betalingen dit jaar waarschijnlijk rond de 40 procent ligt.