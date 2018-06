Experts: AOW-leeftijd kan minder snel omhoog

De leeftijdsgrens voor de AOW hoeft volgens deskundigen uit de verzekeringswereld minder snel omhoog dan nu is vastgelegd, omdat de levensverwachting van 65-jarigen de laatste tijd wat minder hard aan het toenemen is. In Het Financieele Dagblad stellen zogeheten actuarissen dat de pensioenleeftijd daarom best pas in 2026 op 67 kan uitkomen, in plaats van in 2021.

,,De gedachte is dat de verhoging van de AOW-leeftijd de stijging van de levensverwachting compenseert”, zegt actuaris Daan Kleinloog in de krant. ,,Als het doel is dat alle generaties over een gelijk aantal jaren van hun leven een AOW-uitkering krijgen, dan gaat dit nu te snel”, aldus Kleinloog die de kwestie samen met andere actuarissen heeft uitgezocht.

De conclusies zijn interessant omdat uit een vorige week uitgelekt concept voor een pensioenakkoord bleek dat werkgevers en werknemers ook zouden willen dat de AOW-leeftijd later op 67 uitkomt. In de uitgelekte stukken werd hiervoor als streefjaar 2025 aangehouden. Eerder dit jaar kwam oppositiepartij PvdA ook al met plannen in die richting. De PvdA pleitte ervoor om de 67 pas in 2030 aan te tikken.