Hudson’s Bay heeft het lastig in Europa

Hudson’s Bay heeft de afgelopen periode minder verkocht in Europa dan een jaar eerder. De omzet in winkels in Duitsland en België die een jaar geleden ook al open waren, daalde met 6,6 procent. Over Nederland gaf het bedrijf geen specifieke cijfers.

Verschillende kenners van de markt hebben hun zorgen geuit over de gang van zaken in ons land, waar Hudson’s Bay inmiddels dertien winkels heeft en twee winkels van Saks OFF 5th. Op die winkels zou niet veel publiek afkomen.

In Noord-Amerika gaat het beter, met name bij Saks Fifth Avenue waar 6 procent meer werd verkocht. Hier zet het winkelconcern wel het mes in zijn organisatie. Een aantal Lord & Taylor-winkels wordt gesloten, zodat die keten zich meer als webwinkel kan profileren. Ook in Europa worden de zeilen bijgezet, bijvoorbeeld door management uit minder lagen te laten bestaan.

Hudson’s Bay haalde van februari tot en met april een omzet van 3,1 miljard Canadese dollar (ongeveer 2,0 miljard euro), een toename van 30 miljoen Canadese dollar. Het nettoverlies kwam uit op 400 miljoen Canadese dollar, tegen 221 miljoen Canadese dollar een jaar eerder. Dat kwam deels door de kosten van het openen van nieuwe winkels in Europa.