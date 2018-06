Philips doet overname bij beeldvorming

Zorgtechnologieconcern Philips neemt het bedrijf EPD Solutions over, dat zich bezighoudt met medische beeldvorming rond hartritmestoornissen. Philips betaalt in eerste instantie 250 miljoen euro in contanten, later gevolgd door mijlpaalbetalingen.

Philips stelt dat met de overname zijn eigen activiteiten op het gebied van medische beeldvorming worden versterkt. Met behulp van de technologie van EPD Solutions kan een 3D-beeld van het hart- en bloedvatenstelsel worden gemaakt om betere diagnoses te stellen en keuzes voor behandeling te maken. Volgens Philips groeit de markt voor medische beeldvorming bij hartritmestoornissen sterk. Die markt zou nu meer dan 2 miljard euro waard zijn.

De acquisitie van EPD Solutions moet in juli worden afgerond. Philips treft na afronding van de overname een voorziening van 210 miljoen euro voor de mijlpaalbetalingen.

De oprichter en voorzitter van EPD Solutions, professor Shlomo Ben-Haim, zal steun blijven bieden aan Philips om nieuwe activiteiten uit te bouwen op basis van deze overname. EPD Solutions en zijn werknemers zullen na afronding van de deal onderdeel worden van de Image-Guided Therapy activiteiten van Philips.