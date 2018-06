Veel onduidelijkheid over sancties Iran

Ondernemers die zaken doen met Iran weten veelal niet waar ze aan toe zijn nu door de Verenigde Staten nieuwe sancties tegen het land zijn aangekondigd. Dat bleek uit een eerste informatiebijeenkomst van ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

De Amerikaanse sancties werken ook door op bedrijven buiten de VS, waardoor Nederlandse bedrijven er ook mee te maken kunnen krijgen. Onder de circa tachtig aanwezige ondernemers bleken vooral veel vragen te leven over het betalingsverkeer met Iran.

Momenteel zijn er tientallen Europese banken die regelmatig transacties met Iran doen. Dit zal door de sancties lastiger worden.

Vooralsnog is bekend dat begin augustus sancties in werking treden gericht op de handel in onder meer dollars, de Iranese rial en goud. Ook worden restricties ingesteld gericht op de auto-industrie, de civiele luchtvaart, tapijten, voedingsmiddelen en de handel in delfstoffen en halffabricaten. Vanaf begin november volgen sancties gericht op onder meer de maritieme sector, handel in olie en de financiƫle dienstverlening.