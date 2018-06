‘Enorme gevolgen mkb door btw-verhoging’

De verhoging van het lage btw-tarief van 6 procent naar 9 procent heeft ,,enorme gevolgen” voor het midden- en kleinbedrijf. Uit een onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat veel sectoren omzetverlies kunnen verwachten. Ook zou de verhoging tot banenverlies leiden, stelt de werkgeversorganisatie in een brief die aan staatssecretaris Menno Snel van Financiën is aangeboden.

MKB-Nederland wil dat de btw-verhoging van tafel gaat. Als dat niet lukt moeten bedrijven uit het mkb worden gecompenseerd. Dat zou kunnen via de inkomstenbelasting of door de verhoging naar achteren te schuiven zodat consumenten eerst iets van aangekondigde lastenverlichting merken.

Volgens MKB-Nederland zou de omzet in de kappersbranche met 30 miljoen euro teruglopen, bij uitgeverijen met 40 miljoen euro en bij bloemisten met 24 miljoen euro. In de grensregio’s zijn de effecten nog sterker te voelen. De dagrecreatie gaat er als sector het hardst op achteruit. Daar zou de omzetdaling 450 miljoen euro per jaar bedragen.