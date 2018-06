Gemengd slot op Europese beurzen

De Europese beurzen zijn woensdag gemengd de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder meer op uitlatingen van centralebankiers die aangeven dat het omvangrijke opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) nu toch echt zijn langste tijd heeft gehad.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent lager op 562,24 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 805,56 punten. Frankfurt en Londen gingen 0,3 procent vooruit. De beurs in Parijs leverde juist 0,1 procent in.

Het ,,ligt in de rede” dat de ECB op korte termijn een einde aan zijn opkoopprogramma voor schuldpapier aankondigt, stelde president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een gesprek met de Tweede Kamer. Zijn Duitse collega Jens Weidmann noemde het woensdag ,,plausibel” dat het opkoopprogramma nog dit jaar stopt.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam won Philips 0,6 procent. De Belgische biotechnoloog MDxHealth (plus 2,1 procent) heeft een wereldwijde licentieovereenkomst gesloten met het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf voor een nieuwe prostaatkankertest.

Grootste stijger in de AEX was evenwel staalconcern ArcelorMittal met een winst van 2,8 procent. Bierbrouwer Heineken zakte na een adviesverlaging 1,9 procent en behoorde daarmee tot de grootste verliezers in de lijst. In de MidKap was kunstmestbedrijf OCI een uitschieter, met een koerswinst van meer dan 3 procent.

Op de lokale markt daalde Novisource bijna 10 procent na een kwartaalbericht. De prestaties in het eerste kwartaal vielen volgens de aanbieder van interim-professionals tegen. Value8 zakte dik 4 procent. Financieel directeur Remko Herschel vertrekt per 1 augustus bij de investeringsmaatschappij.

Elders in Europa was er onder meer aandacht voor het Britse verpakkingsbedrijf RPC, dat in Londen een kleine 12 procent verloor na publicatie van de jaarcijfers. De Europese marktleider van plastic verpakkingsmateriaal wil voor miljoenen euro’s aan niet-kernactiviteiten afstoten.

De euro was 1,1774 dollar waard, tegen 1,1677 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 64,94 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs en werd verhandeld voor 75,24 dollar per vat.