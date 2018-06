Kleine winst voor Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met een kleine winst geëindigd. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de ontmoeting tussen de Japanse premier Shinzo Abe en de Amerikaanse president Donald Trump op donderdag. Ook werd uitgekeken naar de bijeenkomst van Noord-Korea en de Verenigde Staten, die op 12 juni plaatsvindt.

De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent hoger op 22.625,73 punten. Vooral de Japanse technologiebedrijven waren in trek nadat de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq voor de tweede dag op rij op een recordniveau was geëindigd. TDK , Advantest en Kyocera stegen tot 0,6 procent.

Subaru zakte ruim 1 procent. De autofabrikant heeft meer gevallen ontdekt van geknoei met de kwaliteitsgegevens bij voertuigen. President en bestuursvoorzitter Yasuyuki Yoshinaga liet weten op te stappen vanwege het inspectieschandaal.

Elders in het Verre Oosten gingen de meeste beurzen ook licht omhoog. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus en de beurs in Shanghai daalde 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent onder aanvoering van de mijnbouwbedrijven. BHP Billiton won 1,6 procent en Rio Tinto kreeg er 2,5 procent bij. In Zuid-Korea was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag.