Tesla en Boeing in trek op Wall Street

Autobouwer Tesla hoorde woensdag bij de grote winnaars op de beurzen in New York. Beleggers waren erg in hun nopjes omdat het eindelijk de goede kant op lijkt te gaan met de productie van de Model 3. Ook het aandeel van vliegtuigbouwer Boeing deed het goed, ondanks berichten dat het Amerikaanse concern geen enkel toestel meer zal leveren aan Iran.

Het sentiment op Wall Street was over de gehele linie positief, omdat de Verenigde Staten en China in handelsgesprekken weer wat nader tot elkaar gekomen lijken te zijn. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent in de plus op 25.146,39 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2772,35 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij op 7689,24 punten.

Tesla won bijna een tiende aan beurswaarde, na bemoedigende opmerkingen van topman Elon Musk. Die benadrukte maar weer eens dat het autobedrijf ,,zeer waarschijnlijk” zijn productiedoel van 5000 wagens per week van het type Model 3 gaat halen. Door gemiste doelstellingen en het verbranden van veel geld om de productie van die voor een breder publieke bedoelde wagen op orde te krijgen, stond Tesla de afgelopen maanden nog flink onder druk.

Vliegtuigbouwer Boeing was de sterkste stijger in de Dow, met een plus van meer dan 3 procent. De Amerikaanse regering kondigde pas al aan dat een miljardenorder van Boeing in Iran geen doorgang mocht vinden. De laatste dagen hebben meer grote bedrijven laten weten zich terug te trekken uit Iran als gevolg van het opzeggen van het atoomakkoord door de VS en hernieuwde sancties tegen het land.

Ook Facebook (min 0,8 procent) was in het nieuws. De socialenetwerksite bevestigde gebruikersgegevens te hebben gedeeld met zeker vier Chinese techbedrijven. Een van die bedrijven, Huawei, ligt al onder het vergrootglas in de VS omdat het gegevens zou delen met de Chinese overheid.

De euro was 1,1772 dollar waard, tegen 1,1774 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 65,09 dollar. Brentolie steeg juist 0,6 procent in prijs en werd verhandeld voor 75,83 dollar per vat.