VDL gaat Belgische bussen maken

Het Vlaamse openbaarvervoerbedrijf De Lijn heeft een grote order voor bussen geplaatst bij het Nederlandse industrieconcern VDL. De Belgische dochter VDL Roeselare mag in totaal 146 bussen bouwen. Met de opdracht zijn naar schatting tientallen miljoen euro’s gemoeid.

De Lijn heeft in totaal 182 nieuwe bussen besteld. Er is ook een opdracht naar de Vlaamse busbouwer Van Hool gegaan. De Lijn trekt bij elkaar ruim 64 miljoen euro uit. De eerste nieuwe voertuigen zullen in het najaar van volgend jaar in gebruik worden genomen.

Deze orders omvatten overigens zowel dieselbussen als hybride en elektrische voertuigen. Voor de VDL Roeselare zullen het de laatste dieselbussen zijn die er worden gemaakt. ,,Ons orderboek voor volgend jaar geraakt goed gevuld en enkel met hybride en vooral elektrische bussen voor verschillende landen in Europa”, aldus directeur Peter Wouters.