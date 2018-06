Bols profiteert van belastingmeevaller

Drankenproducent Lucas Bols heeft in het voorbije boekjaar een derde meer winst behaald. De verbetering was grotendeels te danken aan een eenmalige belastingmeevaller van 5,6 miljoen euro, zo laat het naar eigen zeggen oudste gedistilleerd merk ter wereld weten.

Het ruim 440 jaar oude bedrijf zag zijn jaarwinst stijgen van 15,1 miljoen tot 20,4 miljoen euro. De omzet ging in dezelfde periode met 14,5 procent omhoog naar 92,2 miljoen euro. Dat kwam voor een groot deel door het inlijven van Passoã. Op eigen kracht en tegen constante wisselkoersen groeiden de opbrengsten met 1,8 procent. Het totale dividend over het jaar stijgt met 5,3 procent tot 0,60 euro per aandeel.

De dure euro had afgelopen jaar slechts een beperkt negatief effect op de prestaties. Voor het lopende jaar zullen negatieve wisselkoersen wat zwaarder op het resultaat wegen. Verder blijft de wereldwijde cocktailmarkt volgens Bols ,,gezond”. Vooral de verkoop van jenever trekt verder aan. Bols blijft kijken naar merken om over te nemen.