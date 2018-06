Goede dag voor financiële fondsen op beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag overwegend licht omlaaggegaan. Banken en verzekeraars waren in trek bij beleggers door signalen dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn opkoopprogramma spoedig gaat beëindigen.

De AEX-index in Amsterdam eindigde met een kleine min op 562,04 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 805,16 punten. Frankfurt en Parijs daalden 0,2 procent, Londen won 0,1 procent.

ASR, NN Group, ING, ABN AMRO en Aegon waren bij de sterkere stijgers te vinden in de AEX met winsten tot 1,9 procent. Staalconcern ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 2,5 procent na een adviesverlaging door UBS. De analisten van de Zwitserse bank zijn voorzichtiger geworden over de Europese staalbranche. Het advies voor de Duitse concurrent Salzgitter (min 1,5 procent) ging ook omlaag.

In de MidKap behoorde BAM tot de winnaars met een koerswinst van ruim 1 procent. Het bouwbedrijf verkoopt 112 appartementen en commerciële ruimtes in Utrecht aan Syntrus Achmea. De bouw van de appartementen gaat begin volgend jaar van start.

Curetis maakte een koerssprong op het Damrak van 11,6 procent. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf kondigde aan zijn diagnosesysteem Unyvero in de Verenigde Staten op de markt te brengen.

In Frankfurt klom het geplaagde Deutsche Bank 0,6 procent. Ook de koers van dit financiële concern werd vooruitgeholpen door de signalen over de ECB. Financieel topman James von Moltke heeft in een presentatie aangegeven dat de baten in het lopende kwartaal naar verwachting wel opnieuw lager uitkomen dan een jaar eerder.

Rémy Cointreau ging 4,8 procent onderuit in Parijs na publicatie van de resultaten. Beleggers waren vooral ontevreden over het ongewijzigde dividend van de Franse drankenproducent.

De euro was 1,1825 dollar waard, tegen 1,1774 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,5 procent tot 65,70 dollar. Een vat Brentolie werd 1,8 procent duurder op 76,72 dollar.