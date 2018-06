Japanse beurs boekt duidelijke winst

De Japanse effectenbeurs is donderdag met een duidelijke winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street. Ook werd uitgekeken naar de ontmoeting tussen de Japanse premier Shinzo Abe en de Amerikaanse president Donald Trump.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,9 procent hoger de dag uit op 22823,26 punten en bereikte het hoogste niveau in twee weken tijd. De Japanse technologiebedrijven waren opnieuw in trek nadat de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq voor de derde dag op rij op een slotrecord had bereikt. TDK en Sumco dikten 2,1 procent en 1,5 procent aan.

De mijnbouwbedrijven deden eveneens goede zaken na een stijging van de koperprijzen. Sumitomo Metal Mining kreeg er 4 procent bij en Mitsui Mining & Smelting steeg 1,2 procent.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen eveneens vooruit door de hoop dat de Verenigde Staten en China in handelsgesprekken weer wat nader tot elkaar zijn gekomen. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,6 procent hoger en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,6 procent. De Kospi in Soeul won 0,7 procent onder aanvoering van de banken en staalbedrijven.