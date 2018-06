Massaontslag bij Britse warenhuisketen

De iconische Britse warenhuisketen House of Fraser sluit meer dan de helft van zijn vestigingen. Daarbij gaan tot zesduizend banen verloren. House of Fraser heeft nu nog 59 winkels in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dat worden er 28. Onder meer de belangrijke winkel in de Londense Oxford Street wordt gesloten.

Het bedrijf wil voor de winkels die openblijven een lagere huur uitonderhandelen. Ook wil het met de schuldeisers onderhandelen.

Dat de winkelketen filialen zou gaan afstoten was vorige maand al bekendgemaakt. Het stroomlijnen van de keten was onderdeel van de verkoop van een meerderheidsbelang door het Chinese Nanjing Cenbest aan het eveneens Chinese C.banner, dat het bedrijf een kapitaalinjectie wil geven. House of Fraser heeft te lijden onder moeilijke marktomstandigheden.

House of Fraser werd in 1849 opgericht in Glasgow en groeide uit tot een beeldbepalende keten in het winkellandschap. Het bedrijf heeft winkels in veel grote steden in het Verenigd Koninkrijk, maar is ook in kleinere provinciestadjes gevestigd. De winkelketen richt zich op het middensegment.