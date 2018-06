Minder vaak beroep op NHG bij woningverkoop

Hypotheekverstrekkers maakten vorig jaar veel minder vaak aanspraak op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omdat een geldlener zijn huis met verlies had verkocht. De aanhoudend stijgende huizenprijzen zijn de belangrijkst reden voor de afname van dit soort hulpverzoeken, stelt het fonds in zijn jaarverslag.

Als huizenbezitters met een hypotheek noodgedwongen hun huis met verlies moeten verkopen, kunnen hypotheekverstrekkers de NHG vragen om restschulden op zich te nemen. In totaal ontving de instantie vorig jaar 2169 zogeheten verliesdeclaraties. Dat is bijna 40 procent minder dan in 2016. Van de hulpverzoeken werden er 1940 gevallen gehonoreerd, met een waarde van ruim 48 miljoen euro.

Mensen die een hypotheek afsluiten, geven hun geldverstrekker met de NHG zekerheid dat de schuld wordt terugbetaald. Het aantal aanvragen hiervan daalde vorig jaar met 1 procent. Het aantal aanvragen lag volgens het garantiefonds wel hoger dan vooraf werd verwacht.