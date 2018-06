Verdeelde G7 bijeen in afgelegen oord Canada

Mede uit vrees voor demonstraties is de topconferentie van zeven zeer invloedrijke westerse economieën (G7) vrijdag en zaterdag in een afgelegen toeristisch oord, de Manoir Richelieu, aan de oever van de Canadese Sint Laurensrivier. De dichtstbijzijnde stad is de 120 kilometer stroomopwaarts gelegen hoofdstad van de provincie Québec die ook Québec heet.

Daar is de angst voor rellen zo groot dat winkeliers alvast hun ruiten hebben dichtgetimmerd. De stad heeft nare herinneringen aan rellen tijdens internationale conferenties. Scholen en een aantal overheidsgebouwen blijven uit voorzorg dicht. De politie heeft de bevolking gerust willen stellen door te beklemtonen geen grote ongeregeldheden te verwachten. Er komen mensen hun mening uiten en daar zijn wat kwaadwillenden bij, maar, zo zegt de politie van Québec, ze verwacht geen excessen.

Het is een economische top van Canada, Duitsland, Frankrijk,Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. Het protectionistische beleid van Donald Trump overschaduwt deze top.