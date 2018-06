Nederlandse consument koopt meer online

Nederlandse consumenten hebben in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 6,3 miljard euro uitgegeven bij webwinkels. Dat is 13 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Voor heel het jaar wordt een online omzet van 26,3 miljard euro verwacht, wat een groei van 17 procent betekent ten opzichte van 2017.

Dat meldt Thuiswinkel.org op basis van onderzoek van GfK. Van het totaalbedrag in de eerste drie maanden van het jaar werd 3,3 miljard euro uitgegeven aan producten en ruim 2,9 miljard euro aan diensten. Vooral supermarktartikelen worden steeds meer online gekocht. Met een aandeel van 4,4 procent is deze markt nog relatief klein, aldus Thuiswinkel.org, maar hij groeit snel. Consumenten gaven in het eerste kwartaal online 383,2 miljoen euro uit aan zogenoemde food/nearfood-artikelen, een stijging van 42 procent vergeleken met de eerste drie maanden van vorig jaar.

In absolute aantallen is het segment food/nearfood met meer dan 6,7 miljoen aankopen zelfs de op een na grootste online markt. In totaal werden in de eerste drie maanden van dit jaar bijna 52 miljoen aankopen gedaan, een toename van 17 procent. Het segment media en entertainment is met een kleine 8,5 miljoen online aankopen nog steeds koploper. Ook de online bestedingen aan speelgoed en gezondheid en schoonheid namen sterk toe in het eerste kwartaal.

De forse groei van online aankopen via smartphone heeft zich daarnaast verder voortgezet. In het eerste kwartaal van vorig jaar deden Nederlanders nog bijna vijf miljoen aankopen via hun mobieltje, een jaar later waren dit er ruim acht miljoen, een toename van 65 procent. Inmiddels wordt 16 procent van alle online aankopen met een smartphone gedaan.