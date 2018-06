Schippers delen niet mee in groei transport

De omzet van de Nederlandse transportsector als geheel is in de eerste drie maanden van dit jaar toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vervoerders over water deelden echter niet mee in die groei, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

De binnenvaart kampte behalve met lage vrachtprijzen ook met hoge waterstanden, waardoor rivierschepen met aangepaste snelheden moesten varen. Die combinatie zorgde voor een omzetdaling van 2 procent. In de zeevaart daalden de inkomsten ruim 5 procent, terwijl deze tak van transport in voorgaande kwartalen nog groeide.

Over de gehele linie boekte de transportsector juist een omzetstijging van 3,8 procent, waarmee de branche voor het vijfde kwartaal op rij is gegroeid. De inkomsten van opslagbedrijven gingen het hardst omhoog, met bijna een tiende. Goederenvervoer over de weg, de grootste tak binnen de sector, groeide met 5,2 procent door meer te vervoeren voor hogere prijzen.