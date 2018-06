Vrolijke Trump en Trudeau op G7

De Amerikaanse president Trump en de Canadese premier Justin Trudeau hebben elkaar grappend geplaagd over de handelsoorlog die de economische topconferentie van de G7 overschaduwt. Trump en Trudeau spraken op de conferentie in de Canadese provincie Québec samen even met de pers en leken beiden in een opperbeste stemming.

Trump zei dat hij ,,zo gelukkig was omdat Justin alle heffingen en handelsbarrières tussen de VS en Canada beloofd heeft op te heffen”. De Canadese regeringsleider lachte en zei dat dan de NAFTA weer goed functioneert. De NAFTA is het Noord-Amerikaans Vrijhandelsakkoord uit 1994. Trump betwist dit akkoord van Canada, Mexico en de VS omdat het zijn land zou benadelen.

Een journalist vroeg Trudeau of hij het niet vervelend vindt dat Trump deze belangrijke top vervroegd moet verlaten. Trump antwoordde voor de Canadese leider: ,,nee, dat vindt hij fantastisch”. Trump verlaat de G7-top zaterdagmorgen al (16.30 uur onze tijd). Hij gaat op reis naar Singapore waar hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal ontmoeten.