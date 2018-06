‘Focus beleggers op vergaderingen Fed en ECB’

De focus van beleggers ligt komende week grotendeels op de beleidsvergaderingen van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). Daarnaast wordt de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gevolgd. Op Beursplein 5 maakt betalingsverwerker Adyen woensdag zijn debuut.

Beleggers zullen verder ook nog nakauwen op de G7-top in Canada. Trump heeft zich niet geschaard achter de gemeenschappelijke slotverklaring die aan het einde van de G7-top werd samengesteld. Volgens Trump heeft de Canadese premier Justin Trudeau valse verklaringen afgelegd. Daarmee blijven de handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en zijn belangrijkste bondgenoten doorgaan en voor onzekerheid in de markt zorgen.

Dinsdag heeft Trump een persoonlijke ontmoeting met Kim in Singapore. De top moet helpen om de nucleaire dreiging van Noord-Korea te verminderen en de spanningen tussen Washington en Pyongyang af te bouwen.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. De algemene verwachting is dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente verder verhoogt. Fed-president Jerome Powell geeft een toelichting, waarbij vooral wordt gekeken naar aanwijzingen voor het toekomstige beleid.

De ECB heeft donderdag zijn vergadering in de Letse hoofdstad Riga. De rente blijft onveranderd, maar er wordt gespeculeerd dat de ECB plannen gaat aankondigen voor het beëindigen van zijn omvangrijke opkoopbeleid. Mogelijk gaat de ECB zeggen dat het opkoopprogramma eind dit jaar zal aflopen.

De komst van Adyen is de grootste beursgang op het Damrak in tijden. Het bedrijf wordt gewaardeerd op 6,5 miljard tot 7,1 miljard euro. In mei werd de sprong naar de aandelenmarkt formeel aangekondigd. Adyen regelt betalingen voor duizenden bedrijven, waaronder Facebook, Spotify, Uber en Netflix. In Nederland horen De Bijenkorf, Coolblue en Rituals tot de bekende klanten.

Qua bedrijfsnieuws is het redelijk rustig. Aan het economisch front worden cijfers gemeld over onder meer de Europese industrie en inflatie en het Duitse beleggersvertrouwen. Uit de VS komen gegevens over bijvoorbeeld de inflatie, de producentenprijzen, winkelverkopen en het consumentenvertrouwen.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag 0,4 procent lager op 560,03 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 800,24 punten. Elders in Europa was een wisselend beeld te zien. Op Wall Street werden kleine plussen op de koersenborden gezet.