G7 in zomer 2019 bijeen in Biarritz

De volgende top van de G7-landen zal plaatsvinden in het Franse kustplaatsje Biarritz. De Franse president Emmanuel Macron maakte na afloop van de top in het Canadese La Malbaie de vergaderlocatie bekend voor volgend jaar zomer.

Frankrijk neemt dan het voorzitterschap over van Canada, dat dit jaar gastheer was. In Biarritz, in het zuidwesten van Frankrijk aan de Atlantische Oceaan, komen dan de leiders van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Duitsland, Italiƫ, Canada en Frankrijk bijeen.

Of ook Rusland dan aanschuift, is nog de vraag. De Amerikaanse president Donald Trump pleitte eerder ervoor om Rusland weer deel te laten nemen aan de bijeenkomsten van de invloedrijkste industrielanden. Hij kreeg steun van de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Maar de G7-landen kwamen zaterdag tevens overeen om de sancties tegen Rusland in stand te houden. Moskou is sinds 2014 niet meer welkom vanwege de annexatie van de Krim.