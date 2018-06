Parijs en Berlijn achter slotverklaring G7

Frankrijk en Duitsland blijven staan achter de gemeenschappelijke slotverklaring die aan het einde van de G7-top in Canada is samengesteld, ondanks de verwerping van die verklaring door de Amerikaanse president Donald Trump. Dat lieten woordvoerders van de Franse en Duitse regering weten.

Volgens een woordvoerder in Parijs staan Frankrijk en Europa achter de slotverklaring van de G7 en toont diegene die afstand neemt van de toezeggingen op die top ,,onsamenhangendheid”. ,,Internationale samenwerking kan niet afhangen van boosheid en soundbites. Laten we serieus zijn”, aldus een woordvoerder die niet bij naam genoemd wilde worden.

Trump trok zijn steun voor de verklaring in omdat volgens hem de Canadese premier Justin Trudeau valse verklaringen heeft afgelegd. Dat meldde Trump op Twitter, enkele uren nadat hij de top had verlaten om naar Singapore af te reizen voor de topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Trump zei dat hij Amerikaanse vertegenwoordigers het slotakkoord niet heeft laten ondertekenen. Hij noemde daarbij als reden de verklaringen die Trudeau na afloop van de top op een persconferentie heeft afgelegd, toen Trump al was vertrokken. Ook de importheffingen van Canada zijn volgens Trump reden om niet achter de slotverklaring te staan.

Volgens de Amerikaanse president waren de woorden van Trudeau dat Canada niet met zich laat sollen ,,heel erg oneerlijk en zwak”. Trump zei dat Trudeau zich tijdens de top juist mild opstelde. Dat de Canadese premier de Amerikaanse importheffingen tijdens het persmoment ,,soort van beledigend” noemde, schoot bij Trump in het verkeerde keelgat.

De president vindt dat de heffingen die de Verenigde Staten rekenen een eerlijke reactie zijn op de tarieven die Canada rekent voor zuivelproducten. Trump liet in een tweet tevens weten nu eerst te kijken naar importheffingen op auto’s die volgens hem ,,de Amerikaanse markt overspoelen”.

Trudeau stelde dat hij tijdens het persmoment niks verrassends heeft gezegd. Zijn woordvoering verklaarde dat alles wat Trudeau zei al eerder in het openbaar is gezegd of tijdens gesprekken met Trump. De premier blijft toegewijd aan wat is bereikt op de tweedaagse top in Quebec, luidde verder de Canadese verklaring.