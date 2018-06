Betalingsdienstverlener Adyen heeft de prijs van zijn beursgang vastgesteld op 240 euro per aandeel. Dat is aan de bovenkant van de voorgestelde bandbreedte.

Adyen had eerder zijn aandelen aangeboden voor een indicatieve prijs tussen de 220 en 240 euro per stuk. De vastgestelde prijs per aandeel geeft Adyen een waardering van ruim 7 miljard euro.

Het betalingsbedrijf maakt woensdag zijn debuut op de Amsterdamse beurs.