AEX hoger uit startblokken

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen hoger. Beleggers verwerkten de mislukte G7-top afgelopen weekeinde in Canada en keken uit naar de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent in de plus op 563,21 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 802,91 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 0,7 procent vooruit.

Air France-KLM daalde 0,7 procent in de MidKap. Het personeel van Air France gaat opnieuw staken als er geen oplossing komt voor de impasse in de cao-onderhandelingen. Dat hebben Franse vakbonden aangekondigd. Ze willen vier dagen het werk neerleggen, van 23 tot en met 26 juni.