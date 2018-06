Bitcoin fors gedaald na hack in Zuid-Korea

De koers van de digitale munt bitcoin is scherp gedaald na een hack bij een handelsplatform voor cryptomunten in Zuid-Korea, genaamd Coinrail. Ook andere digitale valuta’s zoals ethereum en ripple leverden flink aan waarde in.

De koers van de bitcoin zakte met wel 12 procent tot circa 6800 dollar, de sterkste duikeling sinds medio maart. Dit jaar is de waarde van dit bitcoin al met meer dan 50 procent gezakt. Het is niet duidelijk hoeveel is buitgemaakt bij de hack bij Coinrail door cybercriminelen.

Het handelsplatform werkt samen met de autoriteiten en andere platformen om de daders te achterhalen. Via Coinrail worden meer dan vijftig soorten digitale munten verhandeld.