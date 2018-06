Brouwer Bavaria wordt Swinkels Family Brewers

Bierbrouwerij Bavaria verandert haar naam in Swinkels Family Brewers. Dat maakte de familie Swinkels, eigenaar van de brouwerij, bekend. Het biermerk Bavaria blijft wel gewoon bestaan.

De brouwerij in het Brabantse Lieshout viert volgend jaar haar driehonderdjarig bestaan. Naast Bavaria worden daar ook merken als Swinckels gebrouwen. Het bedrijf verkoopt in 120 landen bier en is ook moederbedrijf van merken als Palm, Hollandia, Rodenbach, Steenbrugge en Schultenbräu. Volgens de familie is Bavaria als naam van het bedrijf te beperkt, gezien de grote verscheidenheid aan merken die de brouwer produceert.