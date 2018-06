Curator houdt winkels Leapp voorlopig dicht

De failliete winkelketen Leapp blijft gesloten zolang de curator werkt aan een doorstart. Volgens curator Kees van de Meent is de kans op een tweede leven voor de verkoper van gebruikte en opgeknapte Apple-apparaten zo het grootst.

Meestal wordt een keten in geval van een bankroet juist open gehouden, om geen klandizie te verliezen en het bedrijf aantrekkelijk te houden voor een potentiƫle koper. De situatie is nu echter anders, zegt Van de Meent.

Leapp verkoopt tweedehandsproducten en die verliezen niet zoveel aan waarde als de filialen een tijdje dicht zijn. Sterker nog: als de 24 winkels nu wel weer open zouden gaan, dan bestaat de kans dat de hele voorraad in een paar weken is leeg verkocht. Dat zou Leapp volgens de curator minder interessant maken om over te nemen.

De retailer werd vrijdag failliet verklaard. Er hebben zich al meerdere partijen gemeld met interesse voor een doorstart.