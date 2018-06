Elliott kritisch over fusie ThyssenKrupp-Tata

De activistische investeerder Elliott is kritisch over de voorgenomen fusie van de Europese staalactiviteiten van het Duitse ThyssenKrupp met die van het Indiase Tata Steel, het moederbedrijf van de voormalige Hoogovens in IJmuiden. In een brief aan topman Heinrich Hiesinger van ThyssenKrupp dringt Elliott er bij het bedrijf op aan betere voorwaarden af te dwingen voor de deal.

In de brief wijst Elliott op het verschil in prestaties bij de Europese staaldivisies van ThyssenKrupp en Tata. De winst van ThyssenKrupp stijgt terwijl die van Tata juist daalt. Als de fusie onder de huidige omstandigheden doorgaat dan zou dat een misser van 1,9 miljard euro voor ThyssenKrupp betekenen, aldus de investeerder.

In mei werd bekend dat Elliott een belang heeft genomen in ThyssenKrupp. Naar verluidt deelt grootaandeelhouder Cevian Capital met 15 procent van ThyssenKrupp de mening van Elliott wat betreft de deal met Tata. Cevian zou willen dat het concern uit Essen een compensatie van wel 2,5 miljard euro krijgt van Tata als de transactie wordt doorgezet.