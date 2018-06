Hogere omzet groothandels in eerste kwartaal

Groothandels hebben in de eerste maanden van 2018 wederom meer omzet gedraaid. De groei van 1,9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar, was wel de laagste toename in twee jaar. Ook daalde het aantal faillissementen onder groothandelaren tot het laagste aantal in de afgelopen vijf jaar.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de omzet groeide door hogere grondstofprijzen, meer vraag naar bouwmaterialen en een hogere melkprijs. De verder dalende graanprijs drukte daarentegen de omzet.

De omzet van groothandelaren in bouwmaterialen steeg met meer dan 8 procent en bij de zuivelhandel was sprake van een stijging met ruim 13 procent. De omzet in oliehandel, de metaal- en ertshandel en van leveranciers van chemische producten steeg elk met 3,6 procent. In de industrie werd meer geïnvesteerd en de leveranciers zagen de grotere vraag naar machines vertaald in een omzetgroei van ruim 5 procent.

De handel in graan had met een daling van 16,7 procent een fors lagere omzet. De verwachtingen van de groothandelaren voor het tweede kwartaal zijn iets minder positief dan voor de eerste drie maanden, maar blijven hoog.