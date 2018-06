OM wil geld van oud-directeur Eurocommerce

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 8,4 miljoen euro van een oud-directeur van het failliete vastgoedbedrijf Eurocommerce. Ook zijn vrouw, zoon en dochter zijn aangeklaagd. De familie zou het bedrag in de aanloop naar het faillissement uit de boedel van Eurocommerce hebben onttrokken.

De vader en zoon werden twee jaar geleden al veroordeeld wegens valsheid in geschrift en faillissementsfraude. De oud-directeur is bovendien privé failliet verklaard en werd ook in die zaak veroordeeld tot faillissementsfraude. De moeder en dochter werden vrijgesproken van faillissementsfraude, maar daar heeft het OM beroep tegen aangetekend.

Het OM wil dat het geld naar de curatoren van Eurocommerce wordt overgemaakt. Die kunnen het dan verdelen over de schuldeisers.