Wall Street begint voorzichtig na sof G7

De aandelenmarkten in New York zijn maandag licht hoger geopend op de eerste handelsdag van een drukke beursweek. De mislukte G7-top in Canada lijkt weinig indruk te maken op beleggers. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich niet geschaard achter de gemeenschappelijke slotverklaring die aan het einde van de G7-top werd samengesteld. Volgens Trump heeft de Canadese premier Justin Trudeau valse verklaringen afgelegd.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent hoger op 25.350 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,1 procent tot 2782 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging eveneens 0,1 procent omhoog naar 7655 punten.

Beleggers kijken verder vooral uit naar wat deze week verder nog zal brengen. Zo vindt dinsdag de topontmoeting van Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un plaats in Singapore. Verder is er woensdag een rentebesluit van de Federal Reserve. De algemene verwachting is dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente verder verhoogt. De Europese Centrale bank (ECB) heeft donderdag een beleidsvergadering.

Bij de bedrijven op Wall Street gaat de aandacht onder meer uit naar de beursgenoteerde investeringsmaatschappij KKR, die een van de grootste overnames door een durfkapitalist van de afgelopen jaren deed. KKR heeft overeenstemming bereikt over de overname van medisch dienstverlener Envision Healthcare ter waarde van 9,9 miljard dollar inclusief schuld. KKR verloor 0,3 procent. Envision steeg 2,6 procent.

Verder steeg bouwmaterialenfabrikant USG 3,7 procent. De Duitse branchegenoot Knauf telt 7 miljard dollar voor USG neer.