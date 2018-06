AEX klimt na akkoord VS en N-Korea

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag hoger begonnen. Beleggers reageerden op de overeenkomst tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, waarmee de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland een stap dichterbij lijkt.

Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent in de plus op 567,05 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 808,96 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent.

IMCD voerde de winnaars in de MidKap aan met een plus van 4 procent. De chemicaliƫndistributeur neemt de Amerikaanse branchegenoot HORN over. Volgens IMCD past dat uitstekend bij zijn eigen Amerikaanse activiteiten. Een overnameprijs werd niet gegeven.