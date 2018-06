Beurzen sluiten lager na deal Trump en Kim

De Europese beurzen zijn dinsdag met overwegend kleine verliezen de handel uitgegaan. Het nieuws dat de financiële markten bezighield was de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Beleggers waren met hun hoofd evenwel ook al een beetje bij de rentebesluiten van de centrale banken in de Verenigde Staten en de eurozone later in de week.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,3 procent lager op 563,01 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 804,83 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden allebei 0,4 procent. Frankfurt eindigde vlak.

Er waren wereldwijd veel positieve reacties op de overeenkomst tussen Trump en Kim, waarin Noord-Korea heeft beloofd zijn kernwapenprogramma af te zullen bouwen. Toch zorgde de deal niet voor veel enthousiasme op de financiële markten. Mogelijk heeft dat te maken met twijfel of de partijen zich ook echt aan de gemaakte afspraken zullen houden. Wat ook meespeelt zijn de belangrijke rentebesluiten die deze week op de agenda staan.