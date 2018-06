Brussel vraagt 6 miljard voor maritiem fonds

Kleinschalige Europese vissers hebben een financieel duwtje in de rug nodig om hun vismethoden te kunnen verduurzamen en daarmee hun bijdrage te leveren aan de milieu- en klimaatdoelen. De Europese Commissie wil daarvoor een nieuw Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij oprichten en er 6,14 miljard euro voor uittrekken in de periode 2021 tot en met 2027.

EU-commissaris Karmenu Vella (milieu en maritieme zaken): ,,De EU heeft een verantwoordelijkheid om de zeeën en oceanen te beschermen, conserveren en duurzaam te gebruiken.’’ Kleinschalige vissers, met vaartuigen van minder dan twaalf meter, zijn samen goed voor de helft van de werkgelegenheid in de visserijsector in Europa. Het fonds wordt ook gebruikt voor investeringen in mariene ecosystemen.”

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) is ,,blij met dit voorstel voor de belangrijke visserij- en maritieme sectoren.’’ ,,Het is van belang dat het geld zal worden gebruikt voor beleidsprioriteiten op klimaat- en milieugebied, zoals het opruimen van plastic afval op zee zoals onze vissers dat doen.”