Licht hogere opening op Wall Street

De beurzen in New York zijn dinsdag licht hoger aan de handelsdag begonnen. Net als elders in de wereld verwerken Amerikaanse beleggers de topontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore. Er kwamen ook cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Verder wordt vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag.

De Dow-Jonesindex opende een fractie hoger op 25.325 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2785 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,3 procent vooruit naar 7681 punten.

Trump en Kim tekenden een overeenkomst voor de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. Daarin belooft Pyongyang zijn kernprogramma af te bouwen in ruil voor veiligheidsgaranties van Washington. De sancties tegen Noord-Korea blijven voorlopig nog wel van kracht.

Bij de bedrijven op Wall Street is er belangstelling voor AT&T (plus 0,8 procent) en Time Warner (min 0,1 procent). Een Amerikaanse rechter beslist later op de dag of de voorgenomen overname van mediabedrijf Time Warner door telecomconcern AT&T groen licht krijgt of niet. De deal ter waarde van 85 miljard dollar stuitte eerder op mededingingsbezwaren.

De Fed begint daarnaast aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. De algemene verwachting is dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente verder verhoogt. Fed-president Jerome Powell geeft woensdag ook nog een toelichting, waarbij met name wordt gekeken naar aanwijzingen voor het toekomstige beleid.