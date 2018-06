Medewerkers DAF gaan vrijdag staken

Werknemers van DAF Trucks in Eindhoven leggen vrijdag het werk neer uit onvrede over de lopende cao-onderhandelingen in de metaalsector, meldt vakbond FNV. De staking volgt op het verlopen van een ultimatum dat vakbonden werkgevers tot dinsdagmiddag hadden gesteld.

Ook het personeel van Fokker voert deze week actie in het hoofdkantoor in Papendrecht. Werknemers van toeleverancier voor de luchtvaart leggen woensdag kort het werk neer, door een langere lunchpauze te houden.

Vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar, met een jaarlijkse minimumstijging van 1000 euro. Daarnaast willen ze ook meer vaste aanstellingen voor jongeren en een gelijke beloning van vaste en tijdelijke werknemers.

Verder willen de bonden dat in een nieuwe cao Metalektro, die voor zo’n 150.000 werknemers geldt, een zogeheten generatiepact wordt opgenomen. Dat zou oudere werknemers de gelegenheid geven minder te werken, waardoor er meer ruimte is voor jongere collega’s. ,,Daarmee houdt de sector zichzelf vitaal’’, aldus CNV.

Werkgeversorganisatie FME vindt de eisen uit het ultimatum te ver gaan. Instemmen met alle voorwaarden brengt de sector in gevaar, stellen de ondernemers. FME heeft een voorstel gedaan van 6,9 procent meer loon over een looptijd van 33 maanden, wat volgens de werkgevers ruim boven de inflatie ligt.

De verhoudingen tussen werkgevers en vakbonden zijn gespannen. Een week geleden noemden vakbonden het cao-bod van FME al ,,schandalig” en de houding van werkgevers ,,ronduit respectloos”. De situatie doet denken aan de moeizame totstandkoming van een cao Metalektro in 2016, waaraan negen maanden onderhandelen en veel stakingen voorafgingen.