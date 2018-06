Uitbater horecazaken HMSHost groeit flink door

HMSHost International, exploitant van horecalocaties op onder meer Schiphol, is afgelopen jaar flink gegroeid. Niet alleen in Nederland gingen de opbrengsten omhoog, ook Azië vormde een belangrijke groeimotor voor het bedrijf.

HMSHost heeft inmiddels acht horecalocaties op Beijing International Airport. Ook zet het bedrijf in op vestigingen in grote winkelcentra in China, en zaken in bijvoorbeeld India en Vietnam. De wereldwijde concernomzet dikte vorig jaar met 19 procent aan tot 512 miljoen euro. Er zijn geen winst- of verliescijfers gemeld.

In Nederland zit HMSHost onder meer achter filialen van franchiseformules als Starbucks en Burger King. Hier stegen de opbrengsten met ruim 21 procent tot 212 miljoen euro. Op Schiphol telt HMSHost wel tachtig horecalocaties. Het bedrijf heeft ook formules op zeventien Nederlandse stations, plus vier vestigingen op Rotterdam The Hague Airport, zeven locaties in de Designer Outlet Roermond en drie tenten in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht.

Ook in de eerste maanden van dit jaar zat de omzet in de lift bij HMSHost. In Utrecht opende het bedrijf bijvoorbeeld zijn eerste vestiging van het Britse sandwichconcern Pret A Manger. Daarnaast werd op de E-pier van Schiphol samen met Deliveroo een maaltijdbezorgservice gestart voor reizigers die zitten te wachten bij de gate.

HMSHost is onderdeel van het Italiaanse beursgenoteerde bedrijf Autogrill. Het concern is naar eigen zeggen wereldmarktleider in eten en drinken voor reizigers.