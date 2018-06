VEB daagt Deloitte voor rechter om Steinhoff

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft accountantsbureau Deloitte voor de rechtbank in Rotterdam gedaagd voor de geleden schade van investeerders van Steinhoff. Volgens de beleggersclub is Deloitte nalatig geweest in zijn toezicht op de financiën van het winkelconcern.

Steinhoff is een van de grootste woonwinkelbedrijven ter wereld. Het van oorsprong Zuid-Afrikaanse bedrijf raakte financieel in zwaar weer, nadat boekhoudfraude aan het licht was gekomen. De beurswaarde van het bedrijf is sindsdien flink gekelderd.

Het gaat om de jaarrekening over 2016. Die zou ten onrechte zijn goedgekeurd, met als gevolgd dat beleggers voor miljarden euro’s het schip in zijn gegaan. ,,Beleggers moeten bij hun beleggingsbeslissing kunnen vertrouwen op de goedkeurende controleverklaring van de accountant”, vindt de VEB.

De belangenbehartiger stelde Deloitte eerder al aansprakelijk in de zaak. Dit betreft dus een volgende stap. De VEB richt zijn pijlen verder op Steinhoff zelf en betrokken banken. De vereniging hoopt met onder meer Commerzbank en Barclays tot een schikking te komen.

Een woordvoerster van Deloitte verklaart dat het kantoor de dagvaarding van de VEB heeft ontvangen en aan het bestuderen is. Verder wilde ze geen commentaar geven.