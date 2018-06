Adyen gangmaker op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht hoger begonnen. Op het Damrak ging de aandacht uit naar het beursdebuut van Adyen. Daarnaast zijn alle ogen gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die naar verwachting na sluiting van de Europese beurshandel de rente zal verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 564,28 punten. De MidKap klom een fractie tot 805,06 punten. Frankfurt stond vlak. Londen zakte 0,2 procent en Parijs won 0,1 procent.

Het aandeel Adyen schoot bij zijn beursdebuut omhoog. De introductieprijs was 240 euro per aandeel, na enkele minuten handelen was het aandeel van het fintechbedrijf al 420 euro waard.