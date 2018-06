Adyen schiet omhoog bij beursgang

Betalingsdienstverlener Adyen was woensdag op zijn eerste handelsdag op Beursplein 5 zeer in trek. Het aandeel ging voor een introductieprijs van 240 euro naar het Damrak en stond na de openingsbel al op 400 euro.

Momenteel kunnen ook particuliere beleggers gewoon handelen in het fintechbedrijf, de inschrijving voorafgaand aan de beursgang was voorbehouden aan grote institutionele partijen. De beursgang van Adyen is de grootste sinds die van ABN AMRO. Adyen verwerkt betalingen voor grote binnen- en buitenlandse klanten als de Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify.

Bij een openingskoers van 240 euro per aandeel was de onderneming ruim 7 miljard euro waard.