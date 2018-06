Adyen tekent voor grootste beursgang in tijden

Fintechbedrijf Adyen maakt woensdag zijn beursdebuut in Amsterdam, met een van de grootste beursgangen op het Damrak in tijden. Het bedrijf, dat onlinebetalingen verwerkt voor grote binnen- en buitenlandse klanten als De Bijenkorf, Uber, Netflix en Spotify, is bij opening van de beurs ruim 7 miljard euro waard.

Het bedrijf brengt bijna 13 procent van het aandelenkapitaal naar de beurs, exclusief een zogenoemde overtoewijzingsoptie. Naar de stukken was veel vraag bij institutionele beleggers die in konden tekenen, want een week voor de beursgang waren de boeken al gevuld. De introductieprijs kwam uit op 240 euro per aandeel, de bovenkant van de eerder voorgestelde bandbreedte. Daarmee haalt Adyen circa 950 miljoen euro op.

De beursgang levert oprichters Pieter van der Does en Arnout Schuijff miljoenen op. Ook prinses Mabel van Oranje maakt een deel van haar belang te gelde. Onder de vroege investeerders is verder onder meer beleggingsbedrijf Iconiq Capital, waarin bekende namen uit de Amerikaanse technologiesector meedoen zoals Facebook-topman Mark Zuckerberg en topman Jack Dorsey van Twitter.