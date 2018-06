ANP neemt fotobureau Hollandse Hoogte over

Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) neemt Hollandse Hoogte over. Dat fotobureau vertegenwoordigt ruim vijfhonderd fotografen en tientallen internationale agentschappen. Het ANP is leverancier van onder meer nieuwsfoto’s aan vrijwel alle mediabedrijven in Nederland.

Hollandse Hoogte blijft als merk bestaan. Het ANP kan zich concentreren op de nieuwsfotografie en Hollandse Hoogte op de rest van de markt, aldus directeur Bas van Beek van Hollandse Hoogte. Van Beek wordt binnen de ANP-directie verantwoordelijk voor de nieuwe foto-organisatie.

,,De fotojournalistiek is uiteindelijk de winnaar van deze unieke krachtenbundeling. Door het bundelen van de krachten krijgen klanten van zowel het ANP als die van Hollandse Hoogte een rijker aanbod” , aldus ANP-hoofdredacteur Marcel van Lingen.